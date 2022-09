Je auto is je winkelwagen als je in nieuwe mega-bouwmarkt beton of gipsplaten afrekent

RESSEN - Slepen met meterslange planken of zakken cement is niet meer nodig in de nieuwe Hornbach die nu gebouwd wordt tussen Nijmegen en Arnhem. De bouwmarkt krijgt namelijk een drive-ingedeelte voor grote bouwmaterialen.

De nieuwe bouwmarkt komt aan de A325 in Ressen, vlak bij bioscoop Pathé Nijmegen. De bouw begon deze zomer, bouwvakkers zijn nu bezig met het aanleggen van de fundering. De bouwmarkt gaat over ongeveer een jaar open, in de tweede helft van 2023, en mikt op klanten uit een gebied met een straal van 35 kilometer rond Ressen.

Meteen inladen in de auto

Nieuw in deze omgeving is dat groter bouwmateriaal zoals gipsplaten, zand en grind in een drive-in kan worden aangeschaft: je parkeert je auto voor het schap en kunt daarna meteen afrekenen. ,,Je slaat de fase over waarin je met een karretje langs de kassa moet. In de app voer je in wat er in je auto ligt”, zegt vestigingsmanager Niels van Essen (31). Hornbach begon met deze aanpak in 2020 in Den Haag.

Ondertussen zoekt Hornbach 180 nieuwe werknemers. Zij worden de komende maanden getraind in bestaande vestigingen.

Grootste van Gelderland

De Hornbach in Ressen wordt de derde in de provincie Gelderland, na Apeldoorn en Duiven. Met zo’n 20.000 vierkante meter wordt de bouwmarkt net iets groter dan de vestiging in Duiven (ongeveer 19.000 m2). Er komen 550 parkeerplaatsen.

Concurrerende bouwmarkten en een dierenspeciaalzaak uit Bemmel probeerden de komst van Hornbach de afgelopen jaren tegen te houden. Zij vrezen dat ze niet kunnen concurreren met de populaire mega-bouwmarkt.

Ook de provincie Gelderland en de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hadden om die reden lange tijd hun twijfels over de komst van Hornbach. De gemeente Nijmegen was daarentegen groot voorstander en wees onder meer op de groei van stadsdeel Nijmegen-Noord.

Vorig jaar oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, al dat de afzetmarkt voor nog een bouwmarkt in de regio groot genoeg is. Daarmee kreeg Hornbach definitief groen licht om te starten met de bouw.

Volledig scherm © Marcel Kuster