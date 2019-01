Je kinderwagen leasen? Het kan bij dit bedrijf in Nijmegen

Reclame maakt poepen en plassen op openbaar toilet goedkoop

16 januari NIJMEGEN - Zo'n 300 euro per toiletbezoek. Dat is de prijs die mensen met hoge nood eigenlijk zouden moeten betalen als ze gebruik maken van een van de drie openbare toiletten in Nijmegen. Toch hoeven ze er maar één muntje in te gooien, omdat uitbater JC Deceaux het niet moet hebben van de toiletbezoeken. Die verdient het geld met de reclame die aan de buitenkant is bevestigd.