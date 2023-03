‘Je kunt niet een hele dag in bed blijven liggen lamballen’

Groesbeek­se ouderen boos: ze raken parkeerpri­vi­le­ges bij hun woningen kwijt

Wooncorporatie Oosterpoort gaat bij wooncomplexen in Groesbeek, Berg en Dal en Heumen nummerborden weghalen waarmee voornamelijk oudere bewoners een parkeerplaats claimen. Het voornemen leidde recent tot ophef in het appartementencomplex Mariënhof in het centrum van Groesbeek.