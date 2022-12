‘Je moet me beloven dat je het nooit in een van je verhalen zult opschrijven’, zei hij op bankje aan de Waal

De kwestie van Dirk De ongeschre­ven wet van het trainings­kamp: ‘Goed voor het groepspro­ces’

Heel Holland schaatst, maar ik drink café con leche in Zuid-Spanje. De zon schijnt op het balkon van mijn hotelkamer en ik denk aan hoe ik op mijn 18de in deze regio terechtkwam. Ik had gekozen voor een tussenjaar en een cursus Spaans in plaats van een studie waar ik nog geen zin in had. Die beslissing zou mijn leven bepalen.

19 december