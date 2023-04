Johan Vollenbroek eist rectificatie van schrijver stikstofboek: ‘Staat vol leugens’

Het populaire boek ‘De stikstoffuik’ staat vol met leugens en verdraaiingen. Over de stikstofcrisis maar ook over milieuorganisatie MOB. Dat zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van de Nijmeegse milieuclub. Hij eist rectificatie van de schrijver.

Het boek wemelt van de ‘zombie-argumenten en stropoppen’, schrijft Johan Vollenbroek in een open brief aan de schrijver, wetenschapsjournalist Arnout Jaspers. Het boek is volgens de Nijmegenaar ‘cabaret en satire’ waarbij Jaspers bronnen niet zou hebben geverifieerd.

‘De Stikstoffuik’ is op dit moment een van de best verkopende boeken. Hierin beschrijft Arnout Jaspers hoe Nederland in de stikstofcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Het boek krijgt vooral waardering van critici op het stikstofbeleid. Stikstofdeskundigen en andere wetenschappers reageerden eerder in de landelijke media kritisch op het boek.

Waar Vollenbroek vooral boos over is, is dat zijn organisaties MOB door Jaspers in het boek wordt weggezet als ‘zelfrijzende procedeermachine’. ,,Die conclusie is gebaseerd op een groot aantal leugens in combinatie met niet-onderbouwde beweringen", schrijft Vollenbroek in de open brief.