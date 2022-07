John de Bever trekt dankzij RTL-soap veel publiek op Vierdaagsezondag: ‘Hij en Kees zijn geweldig’

Massa’s mensen bekijken kleurrijk vuurwerk­spek­ta­kel boven de Waal

Kleurrijk spektakel in de lucht boven de Waal: het vuurwerkspektakel trekt zondagavond massa's mensen naar de Waalkade en naar stadseiland Veur Lent. Traditiegetrouw is daar de Waal in Vlammen te zien, een vuurwerkshow boven de Waal.

17 juli