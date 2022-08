John zag verdachte mannen bij kerkhof Jonkerbos, maar waarom kwam politie niet? ‘Per melding afweging maken’

met video | update Weer graven geplunderd op Nijmeegse begraaf­plaats: koper en brons gestolen van tientallen grafstenen

NIJMEGEN - Tot woede en verdriet van nabestaanden zijn voor de derde keer in korte tijd grafstenen op begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteegseweg geplunderd en vernield. Deze keer gaat het om 23 graven, allemaal bij elkaar in de buurt gelegen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De politie is een onderzoek begonnen.

7 augustus