Jolan en Roy gaan níet stemmen: ‘Ze zijn allemaal hetzelfde. Links of rechts: ze doen niks’

Verplicht mondkapje is in Radboudumc nog geen verleden tijd: ‘Piek van corona en griep nog te hoog’

De laatste corona-maatregelen zijn afgelopen vrijdag door het kabinet geschrapt. Toch blijft in het Radboudumc in Nijmegen als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland het dragen van een mondkapje verplicht op de verpleegafdelingen en de poliklinieken.