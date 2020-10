Jonge gasten winnen bijna 2 miljoen euro in Nijmeegse vestiging van Holland Casino

Interactieve kaart Corona­kaart toont veel meer ziekenhuis­op­na­mes en zeven sterfgeval­len in de regio: bekijk hier hoe het zit

30 september NIJMEGEN - De opmars van het coronavirus zet in onze regio flink door. Vooral in de grote steden zoals Nijmegen en Arnhem. De verspreiding van het virus is inmiddels goed te merken in de ziekenhuizen, waar het aantal opnames van coronapatiënten is verdubbeld, blijkt uit cijfers van het RIVM.