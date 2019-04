Jongen springt vlak voor aanstormende trein over spoor bij Nijmegen, ProRail doet aangifte

interview DJ Satori: ‘Ik op EXIT, dat is toch vet...’

9:50 NIJMEGEN - Djordje Petrovic (35), beter bekend als Satori, heeft Servische roots, maar is een Nijmegenaar. Zijn leven is gewijd aan het maken van muziek en voor zijn shows reist de dj en producer met en zonder band de wereld over. ,,Vermoeiend ja, maar ik doe niets liever met mijn leven", zegt hij.