Jongeren met een beperking leren zelfstandig reizen en hoeven niet meer ‘met het busje’ naar school

Personeels­te­kort bij Avan: streep door last-minute ritten in vroege ochtend en late avond

ARNHEM - Vervoersbedrijf Avan stopt met het mogelijk maken van last minute boekingen – tot één uur voor vertrek – in de vroege ochtend en late avond. Het is een volgende versobering in de dienstverlening van het bedrijf, verantwoordelijk voor het rittenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen.

28 november