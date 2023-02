Juliana heeft ineens beste papieren voor periodetitel na monsteroverwinning bij koploper Orion, AWC snoeihard onderuit

Invasie van luiercon­tai­ners in Nijmegen, vanaf 1 maart te gebruiken met afvalpas

De inwoners van Nijmegen kunnen vanaf 1 maart hun luiers en incontinentiemateriaal in speciale luiercontainers deponeren. In de stad worden momenteel tientallen containers geplaatst. Nijmegen is de laatste gemeente in de regio die grootschalig overgaat op het apart inzamelen.

3 februari