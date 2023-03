Juliana’31 wint eindelijk weer eens, Ewijk sterkste in derby tegen Roda

Cillessen dicht bij terugkeer in Oranje: ‘Frans Hoek heeft iets anders tegen mij gezegd, maar ik heb mijn principes’

Jasper Cillessen is na de WK-dreun dicht bij een terugkeer in het Nederlands elftal. De doelman van NEC is opgenomen in de voorselectie, maar hij rekent zich op weg naar een voor hem bijzondere wedstrijd nog niet rijk.