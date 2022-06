Julius Roelants (28) is de jongste boekhandeleigenaar van Nederland: ‘Nu is mijn vader de oude mol’

Explosie van fastfoodke­tens langs regiosnel­we­gen, is dat erg? ‘Gemeenten stimuleren ongezonde levens­stijl’

Een nieuw snelle-hap-plein bij Nijmegen, een verse KFC in Cuijk en een extra fastfoodrestaurant net buiten Wijchen. Terwijl experts pleiten voor gezonder eten, explodeert het aantal snelweg-snacktenten in de regio. Lekker makkelijk? Of kan dat écht niet meer anno 2022?

6 juni