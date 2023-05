Justitie legt zich neer bij twee jaar cel voor hulp bij ontsnapping twee tbs’ers uit Pompekliniek

‘Dóórbouwen, door de crisis heen’: minister De Jonge wil veel meer huizen uit de fabriek zien rollen

Met een rente van vijf procent is het economisch gezien ‘echt ingewikkeld’ om woningen te bouwen, maar dat mag er niet toe leiden dat de bouw stilvalt. ,,We moeten dóórbouwen, door de crisis heen. Want de vraag naar huizen is niet weg.”