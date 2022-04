Kabelfabriek Smit Draad schikt na jaren met zieke werknemers: ‘Het boek kan nu eindelijk dicht’

Dat de directie nu over een regeling wilde praten, kwam ‘echt als een verrassing’, zegt advocaat Wout van Veen van de vijf voormalige personeelsleden. Nog een half jaar geleden verloor een van hen een rechtszaak hierover bij de kantonrechter in Arnhem. ,,Volstrekt ten onrechte”, zegt Van Veen.



,,En ik was er vrij zeker van dat we in hoger beroep wel gelijk zouden krijgen.” Maar tot dan toe was Smit Draad niet bereid om over een schikking te praten. Over de dossiers van de vier anderen moest de rechter zich nog buigen.