Kajakkers gaan los op surfgolf door overstroomde dijk bij Spiegelwaal in Nijmegen: ‘Dit is echt feest’

Veel meer mensen deden dit weekend mee aan de tuinvogel­tel­ling: ‘Wat doet zo’n vogeltje allemaal, en waarom? Heel boeiend’

31 januari Dit weekend zaten er in Nederland bijna twee keer zo veel mensen met een verrekijker voor hun raam om vogels te tellen in hun tuin of balkon als vorig jaar. Een bijzonder record dat waarschijnlijk met de lockdown te maken heeft. Die tussenstand was zondagavond al te maken terwijl de tellingen nog tot maandagochtend 12.00 uur mogen worden ingestuurd.