Karel de Grote College overvallen door nieuwe coronamaatregel: honderden leerlingen moeten eigen vervoer krijgen

Veel kritiek op PvdA vanwege plotse steun versmal­ling Graafseweg

20 mei NIJMEGEN - ,,Kom bij zinnen.” ,,Het is allemaal zo krom als wat.” ,,Onzalig plan.” ,,Slecht voor de binnenstad.” De fractie van de PvdA was woensdagavond de kop van Jut in het debat over de voorgestelde versmalling van de Graafseweg van vier naar twee banen tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg.