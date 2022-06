Karin van Lieverloo schreef een boek over het leven van Micky Hoogendijk: ‘Hardheid een plek geven door dingen te maken’

Monografie of biografie, wat is het verschil?

„In de kunstwereld wordt de term gebruikt voor een boek over één kunstenaar en zijn of haar werk. Ik heb iets nieuws willen toevoegen; mezelf. In mijn gesprekken met Micky ging ik op zoek naar raakvlakken en stelde me kwetsbaar op, om datzelfde uit te lokken. Je brengt twee werelden bij elkaar en dan zoek je samen naar begrip, herkenning. Haar verhaal kan ook dat van mij zijn, of van jou. We gaan allemaal door dezelfde emoties.”