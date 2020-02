Kassa! Man (49) wint ruim 132.000 euro in Holland Casino Nijmegen

Een royal flush is de best mogelijke pokerhand, die zelden voorkomt. Hierbij heeft iemand een tien, boer, vrouw, koning en aas van eenzelfde soort kaarten in handen.

De kans dat een bezoeker met zo'n hoog bedrag het casino verlaat, is volgens marketingmanager Robert Raupach sowieso klein. ,,Dit gebeurt gemiddeld niet meer dan een keer per jaar in een casino. In Nijmegen viel de laatste prijs van ongeveer een ton in 2017. Die bezoeker won een ander spel. Ook was er in 2014 iemand die miljonair werd.”