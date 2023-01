Kaz en Marijn geven sportles op 100 verschillende locaties in Nijmegen: 'Om de sleur te doorbreken'

indebuurtSporten zonder dat het een ‘moetje’ is, maar omdat je het echt leuk vindt. Dat is de visie van de twee Nijmeegse sportliefhebbers Kaz Beuger (27) en Marijn Langeslag (20). Zij geven met hun onderneming Beweeg-Wijzer buiten sportlessen op meer dan honderd locaties in Nijmegen.

In de coronatijd sportten Kaz en Marijn veel buiten. Beiden waren ze veel bezig met bewegen en gaven ze bootcamp trainingen. “We namen ontslag als bootcamptrainer, omdat onze bewegingsvisie anders is dan die van bootcamp. Wij richten ons niet alleen op kracht en conditie, maar ook op balans, coördinatie en spel. Wij willen alle onderdelen van het lichaam trainen”, vertelt Kaz.

De stad als sportmateriaal

De formule van Beweeg-Wijzer is volgens de jongens ontstaan door de naar eigen zeggen simpele gedachte dat sporten niet als ‘moetje’ hoeft te voelen. “We geven les op meer dan honderd locaties in en rondom Nijmegen. Van tevoren weten leden niet waar ze die week gaan sporten. Pas als ze zich voor een les hebben ingeschreven, wordt de locatie zichtbaar. De stad is ons sportmateriaal. Om balans te trainen, gebruiken we bijvoorbeeld stoepranden of lantaarnpalen.”

“We willen niet dat mensen een schema afwerken. Voor velen bestaat de hele week al uit routines. Wat een mens doet opleven, is juist verrassing. De locatie, de trainingen, het is bij ons elke week anders. We houden de lessen speels: als warming-up doen we bijvoorbeeld tikkertje. Mensen worden dan echt weer even kind. We merken dat leden naar onze lessen komen vanuit intrinsieke motivatie in plaats van dat het een verplichting voelt.”

Uit de sleur

Die andere visie komt voort uit eigen ervaring met sport. Kaz: “Ik zag dat veel mensen in een sleur terechtkwamen met sporten. Elke week op dezelfde locatie, dezelfde bewegingen uitvoeren. Ik wilde die sleur doorbreken.”

Het idee om zelf sportlessen aan te bieden die beter passen bij zijn visie, groeide snel bij Kaz. Binnen een maand wilde hij ermee beginnen. “Hij had geen concreet plan, niks op papier. Toen raakte ik bij het plan betrokken en hebben we het professioneel aangepakt”, vertelt Marijn.

Tekst loopt door onder de foto >

Volledig scherm Een training van Beweeg-Wijzer op de Waalkade © Beweeg-Wijzer

Community-gevoel

Beweeg-Wijzer heeft inmiddels zo’n honderd leden. Het is een diverse groep, vertelt Marijn. “Van pas afgestudeerden tot vijftigplussers. We werken vaak met een buddy-systeem, dus we koppelen mensen in de les aan elkaar, zodat ze nooit alleen sporten. Daardoor leren mensen elkaar echt kennen en is er ruimte voor gezelligheid. Een paar leden zijn zelfs samen op vakantie gegaan.”

Dat community-gevoel is belangrijk voor de twee vrienden. “Het is van belang dat iedereen zich gezien voelt, dus daar besteden we veel aandacht aan. We kennen iedereens naam, weten wat voor werk ze doen. Eens in de zoveel tijd organiseren we speciale trainingen van anderhalf uur met aansluitend een lunch. 6 januari doen we een glühwein-wandeling. Dat groepsgevoel groeit dan vanzelf.”

Goede voornemens de deur uit

In januari zijn veel mensen bezig met goede voornemens, maar daar geloven Kaz en Marijn niet in: “De tijd van goede voornemens is echt een beetje voorbij. Het werkt niet. Als je sporten niet leuk vindt, houd je ook niet vol.”

Kaz vertelt dat hij het jammer vindt dat mensen zich beklemmen met dingen die ze niet leuk vinden. “Als je plezier hebt, dan ben je helemaal niet bezig met dat het moet. Precies die boodschap willen we overbrengen op onze leden. Daardoor leren mensen dat ze wat liever voor zichzelf mogen zijn en ontstaat er een gezonde relatie met bewegen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!