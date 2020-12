Kerken en kerstviering: streamen en reserveren

NIJMEGEN / GROESBEEK / CUIJK / BOVEN-LEEUWEN- Kerstmis in coronatijd: bij de meeste kerken moet voor de nachtmis worden gereserveerd. De kerstnachtdienst van de Nijmeegse Stevenskerk is alleen via internet te volgen, om grote toeloop te voorkomen.

Met kerst spontaan naar de kerk gaan, is er in deze tijd van corona niet bij. In veel gevallen moet worden gereserveerd vanwege het beperkte aantal mensen dat naar binnen mag. Maar er zijn ook kerken die hebben besloten geen traditionele kerstnachtmis of -dienst te houden. Landelijk gaat het om tientallen kerken.

Stevenskerk

Een daarvan is de Nijmeegse Stevenskerk. Waar deze kerk gewoonlijk op kerstavond stampvol zit, zijn er dit jaar twee vieringen zonder publiek. Deze zijn online te volgen.

,,Dat was geen makkelijke afweging", zegt Mathé Prick, organisator bij het Oecumenisch City Pastoraat. ,,Maar je moet voorkomen dat mensen denken dat ze er terechtkunnen en dat je ze bij de deur moet teleurstellen." Op eerste kerstdag is er wel een toegankelijke viering, maar op inschrijving.

Ook in West Maas en Waal is er een kerk die de deur gesloten houdt: de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, die sinds 1 november ook geen reguliere kerkdiensten meer houdt. Op kerstavond komt er alleen een kleinschalige kinderdienst op uitnodiging, die later op de Facebookpagina van de kerk te zien is.

Cuijk

De meeste andere kerken in de regio houden vast aan de kersttraditie, zij het met het aantal mensen dat is geoorloofd. Dus reserveren moet. Zo zijn er in de Groesbeekse Cosmas en Daminianuskerk vieringen op kerstavond, net als in de kerken van de Heilige Martinus Parochie in Cuijk. Pastoor Theo Lamers: ,,We vieren altijd kerst. Dan maar met reserveringen, maar het gaat wel door."

Pastoor Norbert van der Sluis van de parochie Maria, Moeder van de Kerk in St. Anthonis, vreest alleen dat het maximum aantal bezoekers dertig blijft, en dat hij veel mensen moet teleurstellen. ,,We hopen in ieder geval te voorkomen dat juist de trouwe kerkgangers geen plek kunnen krijgen."

Ventilatoren

Een creatieve oplossing is bedacht bij de Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk) in Nijmegen. Hier houdt de pastoor op kerstavond vier kortere vieringen. Dit kan omdat er nieuwe ventilatoren zijn geplaatst die de lucht in het kerkgebouw binnen tien minuten verversen. ,,We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om te komen", zegt pastoor Eduard Kimman.

Daar is grote behoefte aan, merkt hij. ,,Het is geen makkelijke tijd. Het is het donkerste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog."