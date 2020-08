Kinderarts Kees zoekt de grens op: ‘Als het nodig is moet je van het protocol afwijken’

,,Een keer naar het buitenland, dat wilden we graag. Het liefst naar Nieuw-Zeeland, maar dat is drie dagen vliegen. Zürich-Nijmegen is maar 7,5 uur met de auto. Ik heb hier gestudeerd, gewerkt, ben altijd in Nijmegen gebleven.”



,,Als basisarts heb ik als vervangende dienstplicht een jaar in het astmacentrum in Davos gewerkt. Mooie tijd, een land met mooie natuur. Maandag begin ik daar als kinderarts, mijn vrouw Puck heeft daar ook een baan.”



Wilde u altijd al kinderarts worden?



,,Eigenlijk wilde ik een kunsthart ontwerpen, ik denk graag na over techniek. En ik wilde graag mensen helpen, kinderen. Misschien komt het door mijn broer, hij heeft het syndroom van Down. Op de technische universiteit in Enschede waren alleen jongens. Leek me niet zo prettig, haha. Toen ben ik geneeskunde gaan studeren.”