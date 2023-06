Kinderen van deze wijk vliegen bijna nooit: ‘Het is Café de Bijstand hier, en daar begint Café Op Stand’

NEC’er Cissoko akkoord met Toulouse

Ibrahim Cissoko verruilt NEC definitief voor FC Toulouse. De 20-jarige buitenspeler heeft een principeakkoord bereikt met de club uit de Franse Ligue 1 en winnaar van de nationale beker. Met de transfer is naar verluidt ruim 2,5 miljoen euro gemoeid. NEC bevestigt het vertrek van Cissoko, die vorig seizoen officieel debuteerde in de hoofdmacht van de Nijmeegse eredivisionist. Afgelopen seizoen kwam hij tot 26 optredens, voornamelijk als invaller. Voor hoeveel jaar Cissoko tekent bij Toulouse is onbekend.