Kinderfeest tijdens Oekraïense Kerstmis en Driekoningen in Beuningen

Nieuwjaars­loop en Leemkuil­cross nog niet op peil van vóór de pandemie

MALDEN/BERG EN DAL - Voor het eerst in drie jaar kunnen beide winterhardloopwedstrijden in Malden en Berg en Dal deze maand ‘gewoon’ doorgaan. Maar net als grote evenementen als de Zevenheuvelenloop, kennen de Nieuwjaarsloop en de Leemkuilcross een dip in het aantal inschrijvingen.

4 januari