Kinderopvang stopt abrupt na slechte inspectierapporten

Aan de abrupte sluiting ging een lange reeks slechte inspectierapporten van de GGD vooraf. Bij alle inspecties sinds 2014 werden gebreken geconstateerd, maar het belangrijkste probleem was dat de buitenschoolse opvang sinds 2017 geen eigen huisvesting meer had. Dat is wettelijk wel verplicht.



De bso kreeg daarom een dwangsom opgelegd. Kinderen werden met een busje of auto bij de scholen opgehaald en onder meer naar speeltuin of zwemparadijs gebracht. Volgens mede-oprichter Tobias Beuving van de bso is er wel gezocht naar locaties, maar werden die niet gevonden.



Bij de inspecties werden ook andere gebreken geconstateerd. Zo hadden medewerkers geen verklaring omtrent gedrag en diploma's overhandigd. Beuving: ,,Dat was slordig, dat had gewoon in orde moeten zijn.”