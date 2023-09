Kinderopvang Struin verkocht aan Humankind, uitbreiding in aantocht: ‘Willen meer kinderen laten struinen’

Buitenzwem­ba­den gaan weer open vanwege warm weer, al zorgen honden er soms voor dat dit niet kan

Veel buitenzwembaden gaan weer open of gaan later dan normaal dicht vanwege het warme weer. Het ziet ernaar uit dat het tot en met komend weekend tropisch warm en zonnig is. Een goede kans voor de zwembaden om nog wat inkomsten mee te pakken na een voor hen wat teleurstellende en natte zomer.