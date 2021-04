Kitty is terminaal ziek, maar wil eerst haar boek afmaken: ‘Schrijf me niet af voor ik dood ben’

Toevallig in de wachtkamer van de huisarts? Kun je zomaar een coronavac­cin krijgen

31 maart NIJMEGEN - Wie toevallig op het juiste moment in de wachtkamer van een dokter zit, kan zomaar gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Vaccins die over zijn, worden tegen de regels in, vaak willekeurig verdeeld. Bij de GGD en bij verpleeghuizen zijn familieleden van medewerkers opgebeld, terwijl ze eigenlijk nog lang niet aan de beurt zijn.