Klaar voor carnaval: bijna alle prinsen en prinsessen voor twintigste keer op één foto

Pershal

Het was de twintigste keer dat De Gelderlander het Prinsentreffen organiseerde. Het begon bescheiden in de grote pershal in Nijmegen, later verhuisde het evenement naar de grote Vasimfabriek. Dit jaar moest er uitgeweken worden naar Hubert, omdat de Vasim momenteel verbouwd wordt. Die zaal in Hubert is kleiner, zodat de volwassen en jeugdige carnavalsregenten dit keer apart op de foto moesten.