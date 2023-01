Klantvriendelijkheid Meld & Herstelapp schiet tekort, vindt Stadspartij: ‘Neem als gemeente meer regie’

NMHC grijpt naast prijs: ‘Hoe mooi zaalhockey ook is, ons hoofddoel is promoveren op het veld’

Het is de zaalhockeyers van NMHC niet gelukt om te promoveren naar de hoofdklasse, het hoogste niveau. De districtskampioen verloor zondag al zijn drie wedstrijden in het landelijke finaleweekeinde in Den Haag.

6:53