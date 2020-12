Kledingbank Nijmegen dicht: 150 mensen moeten wachten

De Kledingbank zit aan de Winkelsteegseweg in Nijmegen en is bedoeld voor mensen met weinig geld. Via een verwijzing van hulpverleners of bijvoorbeeld de voedselbank kunnen ze er terecht. De kledingbank is voor inwoners van Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Heumen en Berg en Dal. In 2019 stonden er 2300 mensen ingeschreven.