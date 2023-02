Kleine brand boven Nijmeegse cafetaria snel geblust

Heemkunde­kring Groesbeek viert gouden jubileum: ‘Gelders gevoel? Dat hebben ze in Groesbeek niet’

Een breed gedeeld Gelders gevoel? Of dat bestaat? Misschien in Arnhem, maar niet in Groesbeek of in de regio Nijmegen. ,,Het enige dat aan Gelderland doet denken in deze regio is De Gelderlander.”

