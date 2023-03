Kleverlands moet worden erkend: ‘Zodat kinderen over 100 jaar nog weten welke streektaal hier gesproken is’

Voor 30 euro parkeren in Nijmeegse stadswijk: zorgen zijn er zeker, maar massaal verzet blijft uit

Een grote opstand bleef uit. Maar dat bewoners van de Nijmeegse Benedenstad zorgen hebben over het plan in hun wijk 30 euro voor parkeren te vragen, is evident. Belangrijke vragen op een inloopavond: waarom zo’n groot gebied? En wijken overlastauto’s niet uit naar de zone rond het Kronenburgerpark?