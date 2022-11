Koffiebar Bairro Alto naar nieuw winkelcentrum Hart van de Waalsprong, naast ketens als Hema, AH XL en Gall & Gall

Nijmeegse raad: ‘Stop met reclames op straat voor vliegrei­zen, vlees en fossiele brandstof­fen’

NIJMEGEN - Een poster over een spotgoedkoop vliegtripje naar Barcelona, een reclame voor een toffe nieuwe sportwagen of een aanplakbiljet met een aanbieding voor een pond speklappen: dit soort reclames zijn in de toekomst waarschijnlijk niet meer te zien in het straatbeeld van Nijmegen.

3 november