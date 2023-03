Koken met Marie: Wortelrepen met banaan en havermout

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.



Was de wortels, schil ze eventueel en rasp ze fijn. Weeg ongeveer 100 gram af. Prak de banaan met een vork fijn. Snijd de abrikozen in kleine stukjes. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan goudbruin, laat ze op een bord afkoelen en halveer ze.



Meng alle ingrediënten door elkaar. Het wordt een nattig, beetje kleverig deeg. Bekleed een bakvorm van ongeveer 15 x 15 centimeter met bakpapier. Schep het deeg met een spatel in de vorm en druk het goed in de randjes. Maak de bovenkant glad en bak het in ongeveer 20 minuten goudbruin. Deze koek blijft soepel, hij wordt niet krokant.



Laat de koek op een rooster afkoelen en snijd hem dan in repen.