Kolping-Dynamo haalt uit tegen Beuningse Boys, koploper Alverna maakt geen fout, Achilles verrast subtopper

De Nijmeegse club versloeg op eigen veld Beuningse Boys met 4-0. Koen Fens was de grote man met twee doelpunten. Al na een paar minuten scoorde hij en vlak na rust opnieuw. De andere treffers waren van

Bram Boaz Mateman en 4-0 Timo Tuenter, beide in de laatste tien minuten.

Koploper Alverna maakte geen fout en won de lastige wedstrijd in Beek tegen BVC’12: 0-1. Alverna gaat in de vierde klasse A aan de leiding met drie punten meer dan Kolping-Dynamo. ,,Met een waslijst aan afwezigen hebben de jongens als team een superprestatie geleverd”, zei Alverna-coach Dave Spithoven. Twan Franken werd matchwinner met een harde knal tegen de touwen. ,,Alverna had uiteindelijk meer ervaring en was slimmer”, concludeerde BVC-coach Maarten Cornelissen.

De Wijchense derby in de vierde klasse A tussen zaterdagploegen Woezik en AWC stond in het teken van de onlangs overleden Woezik-speler Bo de Groot. Woezik won de beladen thuiswedstrijd met 2-0. In de 17de minuut klonk een luid applaus en ging er vuurwerk de lucht in uit naam van De Groot. Hij droeg altijd rugnummer 17.

,,En of het zo had moeten zijn, was het precies vóór de minuut dat het applaus klonk raak voor Woezik”, zei AWC-coach Erik van Eldijk over de 1-0. Daan van Schijndel scoorde de openingstreffer, waarna Laurens Loenen in de laatste minuut voor de 2-0 tekende.

Oranje Blauw heeft met 3-0 gewonnen van Quick 1888. De thuisploeg behaalde drie belangrijke punten om weer de aansluiting te vinden met de top 6 die nodig is voor handhaving. Joey Willems, Wesley Muller en Hamza Khamal scoorden. ,,We zijn heer en meester geweest”, sprak coach Tom van Alfen.

De Treffers heeft thuis een volledig offday gehad tegen laagvlieger Elistha uit Elst: 1-4. ,,We werden op alle vlakken afgetroefd”, zei coach Wilbert Hendriks. Rick Hofman scoorde de enige Groesbeekse treffer.

Leones eindigde voor de winterstop met een succesvolle reeks, maar kon deze in het nieuwe jaar niet voortzetten. Op bezoek bij SC Valburg werd met 6-1 verloren. Bij rust stond het nog 0-0, maar daarna kwam Leones tekort. ,,Het stortte bij ons door personele problemen in.”

Zaterdagploeg Achilles’29 heeft eindelijk weer eens gewonnen in de eerste klasse D. In Ede versloegen de Groesbekenaren DTS’35, de nummer 4. Trainer Patrick Pothuizen: ,,Ik heb een andere mindset gezien vandaag in het team”, sprak een tevreden coach. Zijn ploeg kwam snel op 0-1 via Germain Trim.

In de tweede helft werden de bezoekers geholpen toen DTS met een man minder verder moest na een tweede gele kaart na een handbal. Achilles kreeg een penalty. Die werd eerst gemist, maar Thomas Verkuijlen schoot de rebound binnen. Joris Kanters voorkwam daarna nog met uitstekend keeperswerk dat DTS terug kon komen in de wedstrijd.

Achilles verliet daardoor de laatste plek en stijgt twee posities op de ranglijst.

Twee keer op voorsprong was voor zaterdagderdeklasser Juliana’31 niet voldoende voor winst op Advendo’57. De bezoekers uit Ederveen trokken met 5-3 aan het langste eind. Daarmee bleef Juliana op de laatste plaats.

Loet Schoenmakers bracht met 1-0 en 2-1 de Maldense elf, beide keren op aangeven van Onder23-speler Jacco Stolk, aan de leiding. Advendo haalde met 2-2 de pauze en liep daarna uit naar 2-5. In blessuretijd scoorde Niels Tils: 3-5.

Trainer Rob Janssen: ,,We probeerden bij de achterstand het spel te forceren. De aanvalsdrang pakte verkeerd uit. Achterin gaven we ruimte weg, waarvan Advendo profiteerde. De selectie was door personele problemen krap. Ik kon geen verse krachten inbrengen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.