Komt een vrouw bij de politie: Nijmeegse agentes kregen dezelfde opleiding als de mannen ‘maar dan zonder het boksen’

Een korte stilte moet er gevallen zijn. Een korte en ongemakkelijke stilte in het sollicitatiegesprek, waarbij de jonge vrouw op verzoek opstond van haar stoel en voor de ogen van de politieman met strepen op de mouw een paar passen door de kamer liep. Even naar links, even naar rechts. Die blik vanachter het bureau, ze zal het gevoeld hebben: beginnend bij haar benen, langzaam omhoog. En daarna oogcontact.

,,U bent niet erg ontwikkeld van boven.”

Dan de stilte, en dan toch het koele maar rake antwoord.

,,Ik ben altijd al smal in de schouders geweest, meneer.”

IJzeren vrouwen met een gouden hart

Zo’n herinnering, met zichzelf of een collega in de hoofdrol, die hebben de eerste vrouwen bij de Nijmeegse politie allemaal wel. Ze meldden zich eind jaren 60 aan bij de Vrouwelijke Politie, een speciale afdeling. Ondervonden de veranderingen in de maatschappij, en bij de politie. En ontwikkelden zo’n goede band dat ze nog altijd de behoefte voelen elkaar te zien. De meeste vrouwen op de ‘elftalfoto’ zagen elkaar vorige maand nog, bij een reünie in Hatert. Om herinneringen op te halen, soms schurende herinneringen, maar vaak natuurlijk ook warme herinneringen. De jongste is nu 73 jaar, de oudste 91.

Vrouwelijke politieagenten: revolutionair was dat, in de jaren 50 en 60. Dat waren tenminste de woorden die de Nijmeegse hoofdcommissaris Frans Perrick gebruikte bij een congres in 1968, ter ere van vijftien jaar vrouwelijke geüniformeerde politie. Nederland telde op dat moment 149 vrouwelijke agenten, en Perrick vond dat een teleurstellend cijfer na vijftien jaar experimenteren, noteerde De Volkskrant.

IJzeren vrouwen met een gouden hart werden ze genoemd, de eerste politievrouwen. En wat in 1968 opviel, was dat de agente in het ene deel van Nederland heel andere taken kreeg dan de agente uit het andere deel van Nederland.

Ladylike

Gerda Preusting uit Wijchen en Marry Slob uit Nijmegen hoorden bij de eerste vrouwelijke agenten in Nijmegen. Slob herinnert zich de stugge rok van het uniform, afgemeten op 45 centimeter. En dat nachtdiensten voor vrouwen verboden waren. Preusting heeft het gevoel dat ze er voor het imago waren. ,,We moesten mooi wezen. Voor de buitenwereld.”

Je kreeg dezelfde opleiding als de jongens, zegt Preusting. Dus ook alle vakken die de jongens kregen. ,,Behalve boksen.”

Ze mochten dus wel schieten, oefenden zelfs in de schietkelder onder het politiebureau aan de Mariënburg, maar droegen geen pistool. Wilde de commissaris niet, zegt Preusting. ,,Dat was niet ladylike.”

Verder gaven ze verkeerslessen aan kinderen, op school. Ze moesten het arrestantenblok mee bewaken. ,,En we deden de bioscopencontrole, als er films waren voor 18 jaar en ouder.”

Ontslagen

Iedere vrouw maakte op een of andere manier wel een incident mee dat tegenwoordig de hasthag #metoo zouden krijgen. Maar dat moet niet de herinneringen domineren, zeggen ze. Het was een mooie tijd. Soms ook kort, want als je trouwde, werd je ontslagen.

Vrouwen bij de politie? Het aantal zou beperkt moeten blijven tot ongeveer 5 procent, daar waren de politiekorpsen het in 1968 volgens De Telegraaf wel over eens. Tegenwoordig ligt dat percentage landelijk rond de 40 procent. In leidinggevende functies wisselt dat: in heel Oost-Nederland zijn dat 105 mannen en 46 vrouwen. In het district Gelderland Zuid (Nijmegen) zijn dat acht leidinggevenden, van wie twee vrouwen.

Maar, zegt een woordvoerder: diversiteit is meer dan de verhouding man/vrouw. ,,Ook collega’s met een niet-westerse achtergrond, vrouw, lhbti+ maken onderdeel uit van onze opdracht.”

Veel is verbeterd, zeggen Slob en Preusting. De uniformen. Er zijn vertrouwenspersonen. En vrouwen komen beter voor zichzelf op. Want het was wat, zegt Preusting. ,,Het was een mannenclub, en opeens kwamen er van die wieven binnen.”

