Koploper NMHC Nijmegen laat kans om uit te lopen liggen

HOCKEY NIJMEGENDe hockeyers van NMHC Nijmegen, koploper in de promotieklasse, zijn de tweede seizoenshelft begonnen met een nederlaag bij SCHC in Bilthoven: 7-4. Doordat Laren ook verloor (1-0 bij Hurley) blijft de Nijmeegse club bovenaan (26 om 25 punten).

Breekpunt voor de uitploeg was de 5-4, nadat Nijmegen zich terug had geknokt van een 3-1 achterstand. SCHC benutte onder meer twee strafballen. ,,Deze wedstrijd werd op details beslist”, zei Nijmegen-aanvoerder Luc de Rooij. ,,We wisten dat we aan elkaar gewaagd waren, we hadden daarmee slimmer om moeten gaan. Dat is een leerpunt.”

Hugo Peperkamp (2-1), Kars Schreuders (3-2), Tijn Stuve (3-3) en Cas Leenen (3-4) waren trefzeker in het knotsgekke duel. ,,De volgende keer moeten we zorgen dat wij die goals maken in de slotfase. We laten nu een kans om uit te lopen liggen, dus dat de concurrentie punten verspeelt zie ik niet als een geluk bij een ongeluk. Voor de neutrale toeschouwer een leuk duel, voor ons is deze uitslag balen.”

De hockeysters van NMHC denderen in sneltreinvaart door in de overgangsklasse B. Na de zege op Wageningen (3-1) is het verschil met nummer twee Zwolle elf punten (32 om 21). ,,We rekenen ons nog niet rijk”, zegt Nijmegen-trainer Bas van der Schueren. ,,Maar het gaat op deze manier wel snel. Al zijn we nu nog vooral met ons eigen spel bezig.” Pleun van Dommelen, Lieke Franssen en Sanne Vormeer beslisten het duel in Nijmegen voor rust.

De vrouwenploeg van Union (overgangsklasse A) verloor van topploeg Breda: 0-2. De kansloze exercitie tegen de Brabantse opponent was voor verdediger Jonna Klein-Holte juist een fantastisch moment. Zij keerde namelijk terug na achttien (!) maanden blessureleed. ,,Ze is in al die tijd altijd betrokken gebleven bij de ploeg”, zei Union-coach Roderick Juffermans. ,,Een mooi moment dus voor de ploeg.”

De mannen van Union verloren nipt van Breda (0-1) in de overgangsklasse B. De schade had nog groter kunnen zijn, als Max van Eupen er niet zes strafcorners van de tegenstander had uitgelopen. Trainer Erik Verzijden zag wat spanning bij zijn ploeg. ,,Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop zorgt blijkbaar toch voor wat extra zenuwen.”

Beuningen hard onderuit De hockeysters van Beuningen zijn de tweede seizoenshelft in de eerste klasse C begonnen met een fikse thuisnederlaag tegen Nieuwegein: 2-10. Door de zeperd blijft de Beuningse formatie voorlaatste. Het Nijmeegse QZ liet dure punten liggen in de strijd om de topplaatsen bij Kromhouters in Tiel: 3-2. Middenmoter Apeliotes verloor in Nijmegen van koploper Rosmalen: 2-5. Wijchen ging nipt onderuit bij Upward in Arnhem: 2-1. De mannen van QZ pakten een punt tegen Houten (1-1), Apeliotes verloor bij concurrent Wageningen: 3-0. De Nijmeegse studenten zakten daardoor naar de voorlaatste plek (elfde) in de eerste klasse C.

