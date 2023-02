Kor is vogelaar: 'Nijmegen is een bijzondere plek voor vogelliefhebbers'

indebuurt.nlAls je een dagje de natuur rondom Nijmegen gaat verkennen, is de kans groot dat je Kor Bosch (36) tegenkomt. Hij is vogelaar en trekt er in zijn vrije tijd graag op uit om de meest bijzondere vogels van Nijmegen en omstreken te ontdekken.

‘’Mijn favoriete plek in de stad is de Ooijpolder. Er zijn daar ontzettend veel vogels en je kunt er ook heel bijzondere vinden’’, vertelt Kor. ‘’Denk bijvoorbeeld aan de blauwborst, een vogel die op een roodborst lijkt maar dan in het blauw. Die zijn heel uniek en je hoeft helemaal niet ver het centrum uit om ze te zien!’’

Interessante dieren

‘’Ik vind vogels zo interessant omdat ze complex gedrag vertonen en op een unieke wijze met elkaar omgaan’’, legt Kor uit. ‘’Neem bijvoorbeeld de Koekkoek. Deze vogel legt eieren in de nesten van andere vogels en voedt zijn kinderen niet zelf op. Vanuit een menselijk perspectief is dat natuurlijk super raar, maar voor de koekoek is dit juist een slimme manier om tijd en energie te besparen!”

Volledig scherm Een kleine karekiet voert een koekoeksjong. © Kor Bosch.

Vogelspot familie

Het is voor Kor geen verrassing dat hij vogelaar is geworden. ‘’Mijn vader houdt er ook van om naar vogels te kijken en die heeft het mij bijgebracht, op de fietstocht naar school wees hij al de ijsvogels en fazanten aan! Na een vakantie in Groot-Brittannië waar ik veel vogels zag, ben ik Nijmegen meer gaan verkennen en kwam ik erachter hoeveel vogels hier eigenlijk zijn’’, legt Kor uit. ‘’Dit jaar zijn al meer dan 200 soorten gespot.”

Een vogelaar?

Wat doet een vogelaar nu eigenlijk? ‘’Sommige vogelaars gaan de hele dag op één plek zitten om te kijken naar overvliegende vogels. Ik vind het fijn om de fiets te pakken en op zoek te gaan naar alles met vleugels’’, vertelt Kor. ‘’Vroeger was het stereotype dat het vooral oude mensen met een verrekijker waren, maar steeds meer jongeren vinden het belangrijk om de natuur in te gaan. Maar de verrekijker blijft natuurlijk!’’

Volledig scherm Kor met zijn verrekijker. © indebuurt Nijmegen.

Bijzondere stad

Nijmegen is voor vogelliefhebbers een bijzondere plek. ‘’Het voordeel van de stad is dat het op een punt ligt waar veel natuurgebieden bij elkaar komen. Je hebt polders, bossen, vennen, waterplassen, noem maar op! Dit trekt allerlei soorten vogels aan’’, zegt Kor. Het is ook niet nodig om ver te reizen vanuit Nijmegen. ‘’Ook in het Goffertpark of Heumensoord kun je enorm veel mooie vogels zien’’.

Vogelwerkgroep Nijmegen

Na een aantal jaar vogelkijken voelde Kor de behoefte om meer te doen voor de Nijmeegse natuur en besloot daarom bestuurslid te worden van de Vogelwerkgroep Nijmegen. ‘’Ik geef veel voorlichting en zet me in voor de bescherming van vogels. We hebben heel veel mooie natuur rondom de stad en het zou zo zonde zijn als dit niet meer bestaat! Dat ga je pas waarderen als je daadwerkelijk de natuur ingaat en ik hoop dan ook dat meer mensen kennismaken met onze mooie omgeving.

Interesse in vogels kijken?

Heeft het verhaal van Kor je geïnspireerd om ook een keer vogels te gaan spotten? Hij heeft nog een tip voor beginnende vogelaars. ‘’Het is handig om een verrekijker en een vogelgids bij je te hebben, zo leer je de dieren net wat sneller kennen. Maar in principe heb je genoeg aan jezelf en een mooie omgeving!’’, aldus Kor. Ook bieden ze bij de Vogelwerkgroep Nijmegen excursies aan waar je van alles kan leren over de Nijmeegse natuur.

