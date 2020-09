Korter op IC en minder ziek door corona: zijn de grote zorgen eigenlijk wel terecht?

Kunstenaar Sven Hoekstra daagde zichzelf opnieuw uit: dat werk is te zien in de Stevens­kerk

15 september NIJMEGEN - Het halfgesloopte slachthuis Hilckmann bij de Waalhaven is vastgelegd op een schilderij. De Nijmeegse kunstenaar Sven Hoekstra (1945) gebruikt het als decor in één van zijn werken die te zien is op de expositie ‘50 jaar in beweging’ die tot en met zondag 27 september te bezoeken is in de St. Stevenskerk.