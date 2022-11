Kosten lopen fors op voor zorginstellingen: wat betekent dat voor de zorg?

Als het aan Rita Arts, directeur van de Nijmeegse zorginstelling De Waalboog (vier verpleeghuizen, zeshonderd bewoners) ligt, zal dat de allerlaatste stap zijn. ,,Als vanzelfsprekend zetten we alles op alles om de kostenstijgingen niet ten koste te laten gaan van onze zorg. We zullen er alles aan doen om te waarborgen dat de hogere kosten geen effect hebben voor onze bewoners.”

Een lovenswaardig voornemen, maar Arts laat ook weten dat de eerste scheurtjes in het zo zorgvuldig opgetrokken zorgbastion al opdoemen. ,,In overleg met bewoners koken we soms niet meer dagelijks vers, of we slaan een dagbestedingsactiviteit over.”