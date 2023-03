Kou in Nijmeegse probleemflat moet straks écht weg zijn: experts dichten gaten om tocht tegen te gaan

Doodgesto­ken vrouw in Nijmeegse woning is jonge moeder van baby

Het slachtoffer dat zondag op klaarlichte dag is neergestoken in een woning aan de Graafseweg in Nijmegen, is een alleenwonende jonge moeder van een baby. De overleden vrouw is volgens bronnen rond de 20 jaar oud en woonde pas sinds eind vorig jaar in het huis.