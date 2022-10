Krakers opnieuw actief in café Extase in Nijmegen

Met video In februari gebeurde het ergst denkbare voor dakloze Roy (25): ‘Overal afstand van genomen’

NIJMEGEN - Hij leefde vier maanden lang op straat, zat meerdere keren in de cel, was verslaafd aan drugs. Roy Voskuyl is nog jong, maar zijn bestaan kent vele zwarte bladzijdes. In daklozenopvang de NuNN in Nijmegen zet hij alles op alles om zijn leven op de rit te krijgen. ,,Van de drugswereld heb ik afstand genomen.”

20 oktober