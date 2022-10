Krakers stoppen als er woningnood is? Wereld op z’n kop, vindt GroenLinks in Nijmegen

In Nijmegen beëindigde de politie zaterdag een kraakactie door het verlaten café Extase binnen te vallen . Onder de naam Nijmeegse Jantien had een groep mensen het verlaten pand aan de Grotestraat overgenomen. De politie kreeg daar zaterdag signalen over en besloot het pand te ontruimen. Daarbij werd overigens geen enkele kraker aangehouden: het pand bleek verlaten.

Kraken is verboden, maar de politie had wat GroenLinks betreft niet hoeven optreden, blijkt uit een zondag verstuurde tweet. ‘Handhaven op kraken in plaats van leegstand aanpakken is de wereld op zijn kop. Zeker in tijden van grote woningnood’, vindt de partij. Met negen zetels is GroenLinks de grootste partij in Nijmegen. Wat betreft woningtekort heeft Nijmegen een reputatie, met een plek in de top 3 van steden met het grootste woontekort.