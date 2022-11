Kwatta brengt successtuk ‘Mismuis’ nog eens: zwanenzang of doorstart van jeugdtheater?

NIJMEGEN - Of het Nijmeegse jeugdtheater Kwatta gered kan worden, is nog niet zeker. Maar er komt wel een reprise van Mismuis , de gelauwerde voorstelling waarmee het gezelschap internationaal doorbrak. Dit wordt óf de allerlaatste voorstelling óf het markeert een nieuw begin.

Kwatta speelt Mismuis in de meivakantie 2023 vanaf 26 april tot en met 7 mei in het Badhuis, de eigen theaterzaal in Nijmegen-Oost. Dan wordt ook het jubileumboek 20 jaar Kwatta gepresenteerd met terugblikken op de voorstellingen, de prijzen en andere bijzondere momenten.

Het jeugdtheater kondigde dit jaar aan te stoppen, nadat de rechtstreekse financiële steun van het Rijk was weggevallen. Er was geen geld om verder te gaan. Metamorfosen zou in het voorjaar van 2022 de laatste voorstelling zijn. Vervolgens kwam er een petitie waarin de gemeente Nijmegen werd opgeroepen Kwatta te helpen. Die werd door meer dan tweeduizend mensen ondertekend. Ook gemeenteraadsleden stelden vragen.

Nadenken over reddingsplan

De theaterleiding is gaan nadenken over een reddingsplan. Dat komt erop neer dat Kwatta tijdelijk in afgeslankte vorm verdergaat met steun van de gemeente. Tot het moment dat het gezelschap weer aanspraak kan maken op de Basisinfrastructuur (BIS), een rijkssubsidie die wordt toegekend aan hoogwaardig aanbod. Artistiek leider Josee Hussaarts: ,,In dat plan wordt ook mijn opvolging geregeld.”

Op dit moment onderzoekt de gemeente Nijmegen verschillende scenario’s van een toekomstplan waarbij de stad het monumentale Badhuis overneemt. Daarnaast heeft Kwatta twee keer 150.000 euro nodig, voor 2023 en 2024. Eind van dit jaar neemt het stadsbestuur hier een besluit over.

Nú regelen

,,Maar áls we volgend jaar iets willen laten zien, moeten we het nu regelen”, zegt Hussaarts. Daarom heeft Kwatta ervoor gekozen om Mismuis nog eens op de planken te brengen. De Engelstalige versie Manxmouse was in 2013 het eerste internationale succes van de theatergroep.

,,Het oorspronkelijke team komt weer bij elkaar”, zegt Hussaarts. ,,Iedereen heeft er zo veel zin in. Ze hebben allemaal de agenda vrijgemaakt in de meivakantie. Het is nog steeds een iconische voorstelling. En er is inmiddels een nieuwe generatie die Mismuis niet heeft meegekregen.”

Geslaagd als Mismuis

Mismuis is een voorstelling met poppen, animatie en muziek voor kinderen vanaf 6 jaar. Het gaat over een muis zonder staart, met veel te grote oren en niet grijs maar blauw. Als muis mislukt maar als Mismuis heel geslaagd. Hussaarts: ,,Het kan zijn dat we hiermee definitief een punt zetten achter Kwatta. Maar ik hoop dat de opvoering de doorstart markeert.”

Volledig scherm Theater het Badhuis in Nijmegen Oost, de thuisbasis van Kwatta. © eigen foto