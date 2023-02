Kwetsbare ouderen van 21.000 euro beroofd met babbeltruc, daders moeten maanden achter tralies

Twee mannen uit Arnhem en Nijmegen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor diefstal/oplichting van ouderen in Gouda. Ze zouden in totaal 21.000 euro hebben buitgemaakt.

De 20-jarige man uit Arnhem en de 24-jarige man uit Nijmegen deden zich voor als bankmedewerkers. Tijdens deze diefstallen en poging tot oplichting benaderde telkens een onbekend gebleven persoon de oudere slachtoffers telefonisch en deed zich voor als een bankmedewerker.

Iedere keer was er toevallig een andere bankmedewerker – in twee gevallen in ieder geval de 24-jarige man – in de buurt om te komen helpen. De slachtoffers lieten hem binnen en nadat hij de woning had verlaten, bleek dat onder meer de bankpas was weggenomen. Kort daarna werden er – door de 20-jarige man – met de weggenomen bankpassen meerdere geldbedragen gepind bij pinautomaten en in twee gevallen werd er ook nog een aantal mobiele telefoons gekocht. De diefstallen vonden plaats in mei van vorig jaar.

Een maand later probeerden de twee mannen het opnieuw bij iemand in Huis ter Heide. Die kreeg argwaan en informeerde zijn buurman. De twee sloegen op de vlucht en werden kort daarna in de buurt in hun auto aangehouden. De lopende navigatie-opdracht in het voertuig was het adres van een nieuw slachtoffer.

Tijdens de behandeling van de strafzaak, twee weken geleden, zwegen beide mannen als het graf. De rechtbank in Utrecht, waar ze terecht stonden, oordeelt dat de twee mannen ‘op een schandelijke wijze misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van een aantal zeer kwetsbare ouderen’. De rechtbank legt de 20-jarige man een celstraf op van vijftien maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De 24-jarige medeverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. De rechtbank zegt zwaar te tillen aan de ‘geraffineerde en georganiseerde wijze’ waarop zij te werk zijn gegaan.

