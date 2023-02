Laatste avondmaal bij dit Nijmeegse restaurant: na vijf jaar sluiten de deuren

indebuurt.nlNa een tijdlang wikken en wegen, besloten Manuel Jansen en zijn vrouw Marieke hun restaurant De Limus te verkopen. Hoewel de twee vol trots en tevredenheid terugkijken op de afgelopen jaren, trekken ze in februari de deur definitief achter zich dicht.

“Met name het gevoel van berusting overheerst”, vertelt chef-kok en eigenaar Manuel aan Misset Horeca. Samen met zijn vrouw runde hij bijna vijf jaar het restaurant aan de Kerkstraat. Daarvan waren drie jaren tijdens corona. “Die crisis hebben we overleefd, maar het was toch een flinke klap op onze financiële situatie.”

Alles wordt duurder

“Alles wordt duurder: inkoop van goederen om het eten te bereiden, energie, personeelskosten. Dat willen we niet doorberekenen in de prijzen voor de gasten. We vallen niet ‘over de rand”, vertelt de ondernemer. Met de sluiting van zijn restaurant wil Manuel dat voorkomen.

Franse en Japanse invloeden

Restaurant De Limus was een restaurant waar je terecht kon voor een drie-, vier- of vijfgangenmenu vol gerechten met invloeden uit Frankrijk en Japan. De eerste twee weekenden van februari gaat De Limus een speciaal, Japans-geïnspireerd vijfgangenmenu serveren, als sluitstuk. Daarna sluit het restaurant definitief.

Nieuwe uitdaging

De ondernemer heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. In de Achterhoek opent De Bronckhorster Brewing Company een brewpup waar een restaurant bij komt. “De combinatie van goed eten en bier is mij op het lijf geschreven. Dus ik ga daar aan de slag.” Het pand aan de Kerkstraat blijft een horecazaak. “De nieuwe eigenaar is een startende horecaondernemer uit Nijmegen”, zegt Manuel.

