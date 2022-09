Laatste delen Nijmeegse energiecentrale worden opgeblazen; waterzakken moeten stofhinder voorkomen

Video Helemaal vooraan staan bij opblazen van Nijmeegse kolencen­tra­le? Bekijk dan deze nieuwe beelden

NIJMEGEN - Met enkele explosies is donderdag een deel van de voormalige kolencentrale in Nijmegen-West neergehaald. Tijdens deze operatie was het gehele terrein verboden gebied. Sloper Brown & Mason had her en der camera's geplaatst, waarmee de ontmanteling van dichtbij is gefilmd.

