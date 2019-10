Lachgas regeert het uitgaansleven: ‘Soms pakte ik twintig ballonnen op een avond’

‘Het gebeurt op grote schaal’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls broedt op een ventverbod. Met andere woorden: het zomaar op straat verkopen van lachgas moet binnenkort verleden tijd zijn in Nijmegen. Nu is de verkoop, vreemd genoeg, nog geen enkel probleem.



Bruls luidde vorige maand de noodklok. ,,Het gebeurt momenteel op grote schaal in het centrum en dat kan problemen opleveren voor de openbare orde en het goed uitgaan in de stad. Ik maak me daar zorgen over, zeker omdat dit fenomeen verkopers aantrekt die bekend zijn bij de politie.’’