Lance heeft tranen in de ogen als hij de aan barrels geslagen stationspiano ziet: ‘Wie doet nu zoiets’

Ga maar na. Op deze piano wordt – corona even buiten beschouwing gelaten – minstens twintig keer per dag door iemand gespeeld, weten de dames van de bloemenzaak op het station.



Het dit weekend vernielde instrument wordt dus dagelijks door honderden tot duizenden mensen gehoord. Reizigers, die hun gehaaste tred even vertragen als ze bijvoorbeeld La Vals d’Amélie (soundtrack van de Franse film Amélie uit 2001) horen. Want dat nummer mag Lance de Hoog (24) uit Tilburg maar vaak bij zijn ouders in Boxmeer graag spelen op een van de piano’s die her en der in den lande op een station staan.